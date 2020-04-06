В Днепре сотрудники СТО обнаружили взрывное устройство под авто
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепре сотрудники СТО обнаружили на днище автомобиля Honda Accord взрывное устройство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"По предварительному заключению специалистов взрывотехнического управления ГУНП установлено, что к днищу автомобиля Honda Accord было прикреплено самодельное взрывное устройство. В его состав входило около 100 г пластида", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывное устройство было обнаружено сегодня, 6 апреля, во время замены шин в шиномонтажной мастерской по ул. Ярослава Мудрого. Полицейские Днепровского отдела полиции установили и опросили 40-летнего владельца автомобиля.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Одессе под колесами грузовика взорвалось управляемое самодельное устройство - автомобиль получил повреждения.