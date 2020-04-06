В Днепре сотрудники СТО обнаружили взрывное устройство под авто

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82632 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99031 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102027 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101330 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109208 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97536 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104337 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106384 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131350 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130404 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Днепре сотрудники СТО обнаружили взрывное устройство под авто

В Днепре сотрудники СТО обнаружили взрывное устройство под авто

Киев  •  УНН

 • 11570 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепре сотрудники СТО обнаружили на днище автомобиля Honda Accord взрывное устройство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"По предварительному заключению специалистов взрывотехнического управления ГУНП установлено, что к днищу автомобиля Honda Accord было прикреплено самодельное взрывное устройство. В его состав входило около 100 г пластида", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывное устройство было обнаружено сегодня, 6 апреля, во время замены шин в шиномонтажной мастерской по ул. Ярослава Мудрого. Полицейские Днепровского отдела полиции установили и опросили 40-летнего владельца автомобиля.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одессе под колесами грузовика взорвалось управляемое самодельное устройство - автомобиль получил повреждения.

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