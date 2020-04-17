В Харькове мужчина подозревается в закладке взрывчатки у входа в торговый центр
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение в совершении террористического акта уроженцу Донецкой области, который планировал активировать взрывное устройство в торговом центре Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"17 февраля 2020 года злоумышленник заложил самодельное взрывное устройство, собранное на основе ручной гранаты, у входа в торгово-развлекательный центр. Той же ночью взрывчатка была обнаружена охранниками центра и обезврежена специалистами-взрывотехниками Нацполиции", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ установили личность подрывника, несмотря на то, что он не оставил следов на месте преступления. Злоумышленник также придерживался ряда мер конспирации: проживал под чужим именем, использовал несколько комплектов поддельных документов, постоянно менял место жительства и государственные номерные знаки на своем автомобиле.
Отмечается, что 5 марта преступник был задержан в Борисполе Киевской области. Он пытался скрыться на автомобиле от правоохранителей и угрожал применить против них оружие.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела в Киеве сотрудники спецслужбы изъяли нарезной карабин Форт-205, без разрешительных документов, боевой пистолет Форт-12, гранату РГД-5, около 200 патронов различного калибра к автомату и пистолету, дымовую шашку. Также были обнаружены поддельные личные документы с его фотографией, 4 государственных номерных знака для автомобиля и электронные устройства для считывания кодов автомобильных сигнализаций.
Установлено, что злоумышленник несколько лет находится в розыске и скрывается от правоохранительных органов из-за причастности к ряду других преступлений, в частности участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, незаконном завладении транспортным средством и тому подобное.
Продолжается досудебное следствие, начатое по ст. 258 и 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Днепре сотрудники СТО обнаружили на днище автомобиля Honda Accord взрывное устройство.