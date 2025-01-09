У Харкові черговий "приліт", ворожий безпілотник вдарив по підприємству - мер
Київ • УНН
У Немишлянському районі Харкова безпілотник типу "Молнія" здійснив удар по цивільному підприємству. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичної зброї з південного сходу.
У Харкові ворожий безпілотник типу "Молнія" вдарив по цивільному підприємству. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"У Харкові черговий приліт. Попередньо БПЛА типу "Молнія" вдарила по цивільному підприємству у Немишлянському районі. На даний момент інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - повідомив Терехов.
На Харківщині двоє постраждалих через атаку рф дроном09.01.25, 09:09 • 23166 переглядiв
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістики з південного сходу.