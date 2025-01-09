У Харкові черговий "приліт", ворожий безпілотник вдарив по підприємству - мер

У Харкові ворожий безпілотник типу "Молнія" вдарив по цивільному підприємству. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"У Харкові черговий приліт. Попередньо БПЛА типу "Молнія" вдарила по цивільному підприємству у Немишлянському районі. На даний момент інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - повідомив Терехов.

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