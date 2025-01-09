На Харківщині двоє постраждалих через атаку рф дроном

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У селищі Нове Пекельне дві жінки постраждали від уламків збитого безпілотника рф. Також пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди та автомобіль.

У селищі Нове Пекельне Харківської області двоє жінок постраждали внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника ввечері 8 січня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Синєгубова, об 22:07 в селі Нове Пекельне Берестинського р-ну, Зачепилівської ТГ внаслідок падіння уламків збитого БПЛА постраждали дві жінки 42 і 67 років. Також горіла автівка, пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди.

Як додали в обласній прокуратурі, 42-річна жінка дістала поранення склом. У мешканки 67 років – гостра реакція на стрес. Постраждалим медики надала допомогу на місці. 

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За добу ударів по Харкову, за даними голови ОВА, не зафіксовано.

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків минулої доби евакуювали 8 людей.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
kharkivХарків

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