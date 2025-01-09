На Харківщині двоє постраждалих через атаку рф дроном
Київ • УНН
У селищі Нове Пекельне дві жінки постраждали від уламків збитого безпілотника рф. Також пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди та автомобіль.
У селищі Нове Пекельне Харківської області двоє жінок постраждали внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника ввечері 8 січня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
Деталі
За словами Синєгубова, об 22:07 в селі Нове Пекельне Берестинського р-ну, Зачепилівської ТГ внаслідок падіння уламків збитого БПЛА постраждали дві жінки 42 і 67 років. Також горіла автівка, пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди.
Як додали в обласній прокуратурі, 42-річна жінка дістала поранення склом. У мешканки 67 років – гостра реакція на стрес. Постраждалим медики надала допомогу на місці.
За добу ударів по Харкову, за даними голови ОВА, не зафіксовано.
На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків минулої доби евакуювали 8 людей.
Атака рф по Запоріжжю 8 січня: 13 людей загинули, кількість поранених зросла до 11309.01.25, 08:04 • 24032 перегляди