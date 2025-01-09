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В Харьковской области двое пострадавших из-за атаки рф дроном

В Харьковской области двое пострадавших из-за атаки рф дроном

Киев  •  УНН

 • 6163 просмотра

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В селе Новое Пекельное две женщины пострадали от обломков сбитого беспилотника рф. Также поврежден частный дом, два хозяйственных строения и автомобиль.

В поселке Новое Адское Харьковской области двое женщин пострадали в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника вечером 8 января. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, в 22:07 в селе Новое Адское Берестовского р-на, Зачепиловской ТГ в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадали две женщины 42 и 67 лет. Также горел автомобиль, повреждены частный дом, две хозяйственные постройки.

Как добавили в областной прокуратуре, 42-летняя женщина получила ранение стеклом. У жительницы 67 лет - острая реакция на стресс. Пострадавшим медики оказали помощь на месте. 

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За сутки ударов по Харькову, по данным главы ОВА, не зафиксировано.

На Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загризового и в направлении Петропавловки.

В результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений за прошедшие сутки эвакуировали 8 человек.

Атака рф по Запорожью 8 января: 13 человек погибли, количество раненых возросло до 1139 янв. 2025, 06:04 • 12860 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков