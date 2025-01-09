В Харьковской области двое пострадавших из-за атаки рф дроном
Киев • УНН
В селе Новое Пекельное две женщины пострадали от обломков сбитого беспилотника рф. Также поврежден частный дом, два хозяйственных строения и автомобиль.
В поселке Новое Адское Харьковской области двое женщин пострадали в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника вечером 8 января. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Синегубова, в 22:07 в селе Новое Адское Берестовского р-на, Зачепиловской ТГ в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадали две женщины 42 и 67 лет. Также горел автомобиль, повреждены частный дом, две хозяйственные постройки.
Как добавили в областной прокуратуре, 42-летняя женщина получила ранение стеклом. У жительницы 67 лет - острая реакция на стресс. Пострадавшим медики оказали помощь на месте.
За сутки ударов по Харькову, по данным главы ОВА, не зафиксировано.
На Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загризового и в направлении Петропавловки.
В результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений за прошедшие сутки эвакуировали 8 человек.
Атака рф по Запорожью 8 января: 13 человек погибли, количество раненых возросло до 1139 янв. 2025, 06:04 • 12860 просмотров