В Харькове очередной "прилет", вражеский беспилотник ударил по предприятию - мэр
Киев • УНН
В Немышлянском районе Харькова беспилотник типа "Молния" совершил удар по гражданскому предприятию. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия с юго-востока.
В Харькове вражеский беспилотник типа «Молния» ударил по гражданскому предприятию. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
«В Харькове очередной прилет. Предварительно БПЛА типа «Молния» ударила по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала», - сообщил Терехов.
В Харьковской области двое пострадавших из-за атаки рф дроном09.01.25, 09:09 • 17465 просмотров
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики с юго-востока.