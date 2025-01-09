В Харькове очередной "прилет", вражеский беспилотник ударил по предприятию - мэр

В Харькове вражеский беспилотник типа «Молния» ударил по гражданскому предприятию. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

«В Харькове очередной прилет. Предварительно БПЛА типа «Молния» ударила по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала», - сообщил Терехов.

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