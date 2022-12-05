Реагуємо на потребу: Харківська область скорочує тривалість комендантської години
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Харківській області скоротили тривалість комендантської години, відсьогодні вона триватиме з 23:00 до 05:00 ранку, інформує УНН з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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"Завдяки нашим Збройним Силам України, які відігнали ворога, в місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно, зростає необхідність в більш тривалій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож реагуємо на потребу", - зазначив Синєгубов.
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За його словами, відповідне рішення ухвалили у відповідь на звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години, рішення погодили із військовим керівництвом, додав Синєгубов.
Водночас він наголосив, що заборона на перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів залишається чинною.
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