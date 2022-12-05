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Реагируем на потребность: Харьковская область сокращает продолжительность комендантского часа

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа, с сегодняшнего дня он продлится с 23:00 до 05:00 утра, информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Цитата

"Благодаря нашим Вооруженным Силам Украины, отогнавшим врага, в город Харьков и общины области постепенно возвращаются местные жители, даже несмотря на то, что нас ждет очень сложная зима. Соответственно, растет необходимость в более продолжительной работе продуктовых сетей, сферы обслуживания. Так что реагируем на потребность", - отметил Синегубов.

Детали

По его словам, соответствующее решение было принято в ответ на обращение представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы. Сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа, решение согласовали с военным руководством, добавил Синегубов.

В то же время он подчеркнул, что запрет на пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств остается в силе.

Напомним

В Харькове из-за войны на площади Свободы в этом году не будут устанавливать новогоднюю елку, но устроят праздничные мероприятия на станциях метрополитена, сообщил городской голова Игорь Терехов.

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