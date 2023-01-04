У деокупованій Харківській області правоохоронці вилучили понад пів тисячі російських підручників

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Під час огляду ліцею у смт Великий Бурлук працівники прокуратури та слідчі поліції виявили понад 500 російських підручників, навчальних посібників для учнів 1-11 класів та заяви на вступ до навчального закладу. Зазначається, що окупанти намагались організувати навчальний процес за освітньою програмою рф у селищі.

Нагадаємо

26 грудня 2022 року Центр національного спротиву повідомив, що окупанти використовують школи як центр промивки мізків українських дітей. Через нехватку вчителів на окупованих територіях рашисти планують відкрити центр підготовки “вчителів” історії та російської мови для таких шкіл.