ЦНС: росія планує створити центр для вчителів-пропагандистів на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Окупанти використовують школи як центр промивки мізків українських дітей. Через нехватку вчителів на окупованих територіях рашисти планують відкрити центр підготовки “вчителів” історії та російської мови для таких шкіл.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Центра національного спротиву.
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“Більшість українського персоналу відмовилася працювати на ворога, й тому окупанти звезли на територію своїх „вчителів“, які займаються русифікацією українських дітей. Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у рф. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до росії”, — йдеться у повідомленні.
Центр національного спротиву закликає не віддавати дітей в осередки російської пропаганди. На росії немає престижних університетів, а освітні програми обміну заблоковані через поступову ізоляцію країни-терориста.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України лише 1% освітян погодилися на співпрацю з російськими загарбниками, відомі прізвища майже всіх.