ЦНС: росія планує створити центр для вчителів-пропагандистів на Запоріжжі

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“Більшість українського персоналу відмовилася працювати на ворога, й тому окупанти звезли на територію своїх „вчителів“, які займаються русифікацією українських дітей. Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у рф. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до росії”, — йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає не віддавати дітей в осередки російської пропаганди. На росії немає престижних університетів, а освітні програми обміну заблоковані через поступову ізоляцію країни-терориста.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України лише 1% освітян погодилися на співпрацю з російськими загарбниками, відомі прізвища майже всіх.