В Україні лише 1% освітян погодилися співпрацювати з окупантами – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На тимчасово окупованих територіях України лише 1% освітян погодилися на співпрацю з російськими загарбниками, відомі прізвища майже всіх. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає УНН.
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"Окупаційна влада дійсно оголосила про початок навчального процесу за російськими стандартами, але не сталося так, як гадалося, оскільки лише 1% викладачів погодився на співпрацю й більшість закладів в повному обсязі не розпочали роботу. Анонси так і залишилися анонсами. Діти до шкіл не пішли в переважній більшості", – сказав Шкарлет.
Деталі
За словами міністра, початок нового навчального року в деяких закладах переносили кілька разів. З деяких предметів зовсім не було вчителів, тому їх завозили з росії.
"Освітяни Херсонщини в переважній більшості у своїй відмовилися від співпраці з окупантами. Керівниками окупованих закладів освіти взагалі призначали будь-кого. Деякі з них не те що не мали педагогічної освіти, а взагалі були без освіти", – розповів Шкарлет.
Він зазначив, що відомі прізвища майже всіх освітян, які погодилися співпрацювати з росіянами.
"Співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони будуть відповідати повною мірою перед законом за свої колабораційні дії", – сказав Шкарлет.
Нагадаємо
Перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявляв, що керівники шкіл мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов на співпрацю з окупантами.