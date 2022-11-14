В Україні лише 1% освітян погодилися співпрацювати з окупантами – МОН

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"Окупаційна влада дійсно оголосила про початок навчального процесу за російськими стандартами, але не сталося так, як гадалося, оскільки лише 1% викладачів погодився на співпрацю й більшість закладів в повному обсязі не розпочали роботу. Анонси так і залишилися анонсами. Діти до шкіл не пішли в переважній більшості", – сказав Шкарлет.

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За словами міністра, початок нового навчального року в деяких закладах переносили кілька разів. З деяких предметів зовсім не було вчителів, тому їх завозили з росії.

"Освітяни Херсонщини в переважній більшості у своїй відмовилися від співпраці з окупантами. Керівниками окупованих закладів освіти взагалі призначали будь-кого. Деякі з них не те що не мали педагогічної освіти, а взагалі були без освіти", – розповів Шкарлет.

Він зазначив, що відомі прізвища майже всіх освітян, які погодилися співпрацювати з росіянами.

"Співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони будуть відповідати повною мірою перед законом за свої колабораційні дії", – сказав Шкарлет.

Нагадаємо

Перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявляв, що керівники шкіл мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов на співпрацю з окупантами.