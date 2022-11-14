В Украине только 1% педагогов согласились сотрудничать с оккупантами – МОН

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"Оккупационные власти действительно объявили о начале учебного процесса по российским стандартам, но не произошло так, как предполагалось, поскольку только 1% преподавателей согласился на сотрудничество и большинство заведений в полном объеме не приступили к работе. Анонсы так и остались анонсами. Дети в школы не пошли в подавляющем большинстве", – сказал Шкарлет.

Детали

По словам министра, начало нового учебного года в некоторых заведениях переносили несколько раз. По некоторым предметам совсем не было учителей, поэтому их завозили из россии.

"Педагоги Херсонской области в подавляющем большинстве отказались от сотрудничества с оккупантами. Руководителями оккупированных учебных заведений вообще назначали кого попало. Некоторые из них не то что не имели педагогического образования, а вообще были без образования", – рассказал Шкарлет.

Он отметил, что известны фамилии почти всех педагогов, которые согласились сотрудничать с россиянами.

"Сотрудничаем с правоохранительными органами, фамилии почти всех известны. Они будут отвечать в полной мере перед законом за свои коллаборационные действия", – сказал Шкарлет.

Напомним

Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявлял, что руководители школ имеют право расторгнуть трудовой договор с учителем, который пошел на сотрудничество с оккупантами.