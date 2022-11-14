У Херсонській області розірвуть договори зі вчителями-колаборантами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Керівники шкіл мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов на співпрацю з окупантами. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, передає УНН.

Цитата

“На жаль, у нас є такі випадки, вони поодинокі. Вони документуються відповідними правоохоронними органами. Згідно з українським законодавством, нові керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов у колаборацію. І це не лише право, а як на мене, це буде обов'язком нових керівників українських шкіл. Тобто ті вчителі, які пішли на колаборацію з окупантом, як на мене, не мають права викладати в українських школах нашим дітям, які бачили всі ті жахи війни, до яких ці окупанти призводили”, - сказав Вітренко.

Додамо 

Освітяни у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області, які раніше пішли на співпрацю з російськими окупаційними військами, тікають зі шкіл.

Українські Національні Новини

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