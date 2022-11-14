В Херсонской области разорвут договоры с учителями-коллаборантами

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“К сожалению, у нас есть такие случаи, они единичны. Они документируются соответствующими правоохранительными органами. Согласно украинскому законодательству, новые руководители учебных заведений имеют право расторгнуть трудовой договор с учителем, который пошел в коллаборацию. И это не только право, а по-моему, это будет обязанностью новых руководителей украинских школ. То есть те учителя, которые пошли на коллаборацию с оккупантом, по-моему, не имеют права преподавать в украинских школах нашим детям, которые видели все ужасы войны, к которым эти оккупанты приводили”, - сказал Витренко.

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Педагоги во временно захваченном Мелитополе Запорожской области, ранее пошедшие на сотрудничество с российскими оккупационными войсками, бегут из школ.