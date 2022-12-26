ЦНС: Россия планирует создать центр для учителей-пропагандистов на Запорожье

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Оккупанты используют школы как центр промывки мозгов украинских детей. Из-за нехватки учителей на оккупированных территориях рашисты планируют открыть центр подготовки “учителей” истории и русского языка для таких школ.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на Центра национального сопротивления.

Цитата

“Большинство украинского персонала отказалось работать на врага, и поэтому оккупанты свезли на территорию своих „учителей“, которые занимаются русификацией украинских детей. Однако и это проблему не решило. Большинство россиян приезжает на ротационной основе из-за больших выплат чем в рф. Однако оставаться на постоянной основе они не хотят, ведь не уверены в дальнейшей принадлежности региона к россии”, — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает не отдавать детей в очаги российской пропаганды. На россии нет престижных университетов, а образовательные программы обмена заблокированы из-за постепенной изоляции страны-террориста.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины только 1% педагогов согласились на сотрудничество с российскими захватчиками, известны фамилии почти всех.

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