В деоккупированной Харьковской области правоохранители изъяли более полутысячи российских учебников

Детали

При осмотре лицея в пгт Великий Бурлук работники прокуратуры и следователи полиции обнаружили более 500 российских учебников, учебных пособий для учащихся 1-11 классов и заявления на поступление в учебное заведение. Отмечается, что оккупанты пытались организовать учебный процесс по образовательной программе рф в поселке.

Напомним

26 декабря 2022 года Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты используют школы как центр промывки мозгов украинских детей. Из-за нехватки учителей на оккупированных территориях рашисты планируют открыть центр подготовки “учителей” истории и русского языка для таких школ.