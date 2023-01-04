В деоккупированной Харьковской области правоохранители изъяли более полутысячи российских учебников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В учебном заведении Купянского района Харьковской области, который был оккупирован российскими захватчиками, правоохранители изъяли более полутысячи российских учебников. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
Детали
При осмотре лицея в пгт Великий Бурлук работники прокуратуры и следователи полиции обнаружили более 500 российских учебников, учебных пособий для учащихся 1-11 классов и заявления на поступление в учебное заведение. Отмечается, что оккупанты пытались организовать учебный процесс по образовательной программе рф в поселке.
Напомним
26 декабря 2022 года Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты используют школы как центр промывки мозгов украинских детей. Из-за нехватки учителей на оккупированных территориях рашисты планируют открыть центр подготовки “учителей” истории и русского языка для таких школ.