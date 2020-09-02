У Харківський області через пожежі евакуювали два села
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Харківський області через пожежі евакуювали два села, загрози іншим населеним пунктам немає. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова МВС України Арсен Аваков, передає УНН.
“Харківська область — площа лісової пожежі близько 100 га. Проводимо гасіння по периметру. Концентруємо сили ДСНС, направляємо спеціальну техніку. Створено спеціальний штаб координації на місці. Евакуйовані жителі с. Гороб’ївка й Гряниківка. Загрози іншим населеним пунктам немає”, — повідомив Аваков.
За даними ДСНС, на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району виникла лісова пожежа на площі 500 га, з них 100 га верхової пожежі. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Внаслідок пожежі знищено 20 житлових будинків та 1 чоловік звернувся до лікарні з попереднім діагнозом — отруєння чадним газом.
“Для евакуації населення залучено автобус. На місці пожежі евакуйовано 52 чоловіка (40 осіб з с.Горобівка та 12 осіб з с. Гряниківка). Розміщення евакуйованих людей планується на базі поліклініки та ліцею смт. Дворічна”, — повідомили в ДСНС регіону.
Як повідомляв УНН, через пожежі команда урядовців вилетить на Луганщину та Харківщину.