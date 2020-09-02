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В Харьковской области из-за пожара эвакуировали два села

Киев • УНН

 • 15085 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Харьковской области из-за пожара эвакуировали два села, угрозы другим населенным пунктам нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает УНН.

В Харьковской области из-за пожара эвакуировали два села

“Харьковская область — площадь лесного пожара около 100 га. Проводим тушения по периметру. Концентрируем силы ГСЧС, направляем специальную технику. Создан специальный штаб координации на месте. Эвакуированные жители с. Воробьевка и Гряниковка. Угрозы другим населенным пунктам нет”, — сообщил Аваков.

По данным ГСЧС, на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Воробьевка и Гряниковка Двуречанского района возник лесной пожар на площади 500 га, из них 100 га верхового пожара. Из-за порывов ветра пламя начало опрокидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобовка, граничащей с лесом. В результате пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу с предварительным диагнозом — отравление угарным газом.

“Для эвакуации населения привлечен автобус. На месте пожара эвакуированы 52 человека (40 человек из с .Горобивка и 12 человек из с. Гряникивка). Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея с. Дворична”, — сообщили в ГСЧС региона.

Как сообщал УНН, из-за пожаров команда правительства вылетит в Луганскую и Харьковскую.

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