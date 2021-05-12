У ХАМАС заявили про запуск 130 ракет у напрямку трьох ізраїльських міст

Деталі

За її інформацією, ці удари стали відповіддю радикалів на загибель низки своїх командирів (включаючи відповідального за місто Газа Бассема Ісу), а також на руйнування шістнадцятиповерхового будинку в центрі сектора Газа Бурдж аш-Шурук ("Вежа аш-Шурук") в результаті обстрілу з боку Ізраїлю.

Додамо

У локальних Telegram-каналах повідомляють про пряме влучення ракети в житловий будинок в Сдероті.

На місці працюють рятівники.

Пізніше стало відомо, що під час попадання ракети у будинок була поранена 6-річна дитина.

За останніми даними, лікарі були змушені констатувати смерть смерть малюка.

Контекст

Масові обстріли країни почалися в понеділок. Ізраїльська армія і палестинські угруповання в секторі атакують один одного ударами. За останні 2 доби з Сектора Гази було випущено понад 1050 ракет на територію Ізраїлю.

Напередодні через ракетні обстріли та напружену ситуацію рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який прямував з Борисполя, не долетівши до Тель-Авіва, розвернувся і пішов в сторону Кіпру.

Тим часом, сирени повітряної тривоги знову прозвучали в ізраїльських населених пунктах в районах, розташованих недалеко від кордону з Сектором Газа.