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У ХАМАС заявили про запуск 130 ракет у напрямку трьох ізраїльських міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Бойове крило контролюючого сектор Газа руху ХАМАС "Бригади Іззеддіна аль-Кассама" оголосило про запуск 130 ракет у напрямку ізраїльських міст Ашкелон, Нетівот і Сдерот. Про це повідомила в середу радіостанція Saut Al-Aqsa.

У ХАМАС заявили про запуск 130 ракет у напрямку трьох ізраїльських міст

Деталі

За її інформацією, ці удари стали відповіддю радикалів на загибель низки своїх командирів (включаючи відповідального за місто Газа Бассема Ісу), а також на руйнування шістнадцятиповерхового будинку в центрі сектора Газа Бурдж аш-Шурук ("Вежа аш-Шурук") в результаті обстрілу з боку Ізраїлю.

Додамо

У локальних Telegram-каналах повідомляють про пряме влучення ракети в житловий будинок в Сдероті.

На місці працюють рятівники.

Пізніше стало відомо, що під час попадання ракети у будинок була поранена 6-річна дитина. 

За останніми даними, лікарі були змушені констатувати смерть смерть малюка.

Контекст

Масові обстріли країни почалися в понеділок. Ізраїльська армія і палестинські угруповання в секторі атакують один одного ударами. За останні 2 доби з Сектора Гази було випущено понад 1050 ракет на територію Ізраїлю.

Напередодні через ракетні обстріли та напружену ситуацію рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який прямував з Борисполя, не долетівши до Тель-Авіва, розвернувся і пішов в сторону Кіпру.

Тим часом, сирени повітряної тривоги знову прозвучали в ізраїльських населених пунктах в районах, розташованих недалеко від кордону з Сектором Газа.

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