В ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом сообщила в среду радиостанция Saut Al-Aqsa.
Детали
По ее информации, эти удары стали ответом радикалов на гибель ряда своих командиров (включая ответственного за город Газа Бассема Ису), а также на разрушение шестнадцатиэтажного дома в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") в результате обстрела с стороны Израиля.
Добавим
В локальных Telegram каналах сообщают о прямом попадании ракеты в жилой дом в Сдероте.
На месте работают спасатели.
Позже стало известно, что при попадании ракеты в дом был ранен 6-летний ребенок.
По последним данным, врачи были вынуждены констатировать смерть смерть малыша.
Контекст
Массовые обстрелы страны начались в понедельник. Израильская армия и палестинские группировки в секторе атакуют друг друга ударами. За последние 2 суток с сектора Газа было выпущено более 1050 ракет на территорию Израиля.
Накануне из-за ракетных обстрелов и напряженной ситуации рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший из Борисполя, не долетев до Тель-Авива, развернулся и пошел в сторону Кипра.
Между тем, сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских населенных пунктах в районах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа.