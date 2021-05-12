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В ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов

Киев • УНН

 • 20924 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом сообщила в среду радиостанция Saut Al-Aqsa.

В ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов

Детали

По ее информации, эти удары стали ответом радикалов на гибель ряда своих командиров (включая ответственного за город Газа Бассема Ису), а также на разрушение шестнадцатиэтажного дома в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") в результате обстрела с стороны Израиля.

Добавим

В локальных Telegram каналах сообщают о прямом попадании ракеты в жилой дом в Сдероте.

На месте работают спасатели.

Позже стало известно, что при попадании ракеты в дом был ранен 6-летний ребенок.

По последним данным, врачи были вынуждены констатировать смерть смерть малыша.

Контекст

Массовые обстрелы страны начались в понедельник. Израильская армия и палестинские группировки в секторе атакуют друг друга ударами. За последние 2 суток с сектора Газа было выпущено более 1050 ракет на территорию Израиля.

Накануне из-за ракетных обстрелов и напряженной ситуации рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший из Борисполя, не долетев до Тель-Авива, развернулся и пошел в сторону Кипра.

Между тем, сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских населенных пунктах в районах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа.

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