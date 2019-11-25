У Кентуккі в житловому будинку стався вибух, є загиблі і постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вибух прогримів в житловому будинку в районі міста Кемптон (штат Кентуккі), дві людини загинули, чотири постраждали і були госпіталізовані. Про це повідомило в неділю агентство Associated Press з посиланням на поліцію, передає УНН.
Як зазначає видання, інцидент мав місце у суботу. На місці вибуху почалася пожежа.
Двоє загиблих були виявлені в підвалі будинку. Інформація про причини вибуху наразі не наводиться.
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Нагадаємо, у місті Мессіна на острові Сицилія стався вибух на сімейній фабриці феєрверків, у результаті інциденту загинули п’ятеро людей, ще двоє отримали поранення.