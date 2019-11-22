У під'їзді столичного будинку стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У під'їзді столичної житлового будинку у ніч на п'ятницю стався вибух, внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Близько 23:00 до поліції Шевченківського району надійшло повідомлення про те, що у під'їзді будинку на вулиці Олеся Гончара пролунав вибух", - повідомили у поліції.
По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, тільки пошкоджено внутрішнє оздоблення.
Крім того, дільничні офіцери поліції провели поквартирний обхід та опитали свідків і мешканців будинку. Також слідчі провели огляд місця події та виявили і вилучили звідти деформовані металеві фрагменти, які направили на експертизу.
Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції вилучають записи з камер відеоспостереження та проводять усі необхідні заходи аби встановити та затримати причетних осіб до даного правопорушення.
Наразі слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, раніше через вибух гранати у Києві загинули сезонні робітники.