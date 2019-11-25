В Кентукки в жилом доме произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Взрыв прогремел в жилом доме в районе города Кемптон (штат Кентукки), два человека погибли, четыре пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на полицию, передает УНН.
Как отмечает издание, инцидент имел место в субботу. На месте взрыва начался пожар.
Двое погибших были обнаружены в подвале дома. Информация о причинах взрыва пока не приводится.
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Напомним, в городе Мессина на острове Сицилия произошел взрыв на семейной фабрике фейерверков, в результате инцидента погибли пять человек, еще двое получили ранения.