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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 38517 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107609 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 97436 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106901 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118013 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147437 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148024 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Кентукки в жилом доме произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

В Кентукки в жилом доме произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 8627 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Взрыв прогремел в жилом доме в районе города Кемптон (штат Кентукки), два человека погибли, четыре пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на полицию, передает УНН.

Как отмечает издание, инцидент имел место в субботу. На месте взрыва начался пожар.

Двое погибших были обнаружены в подвале дома. Информация о причинах взрыва пока не приводится.

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Напомним, в городе Мессина на острове Сицилия произошел взрыв на семейной фабрике фейерверков, в результате инцидента погибли пять человек, еще двое получили ранения.

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