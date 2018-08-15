У Казахстані стався вибух на полігоні: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На навчальному полігоні "Казахстан" в Алматинській області при підготовці мішеневого поля сталася детонація невстановленого предмета, яка призвела до пораненя десяти військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони Казахстану.
В даний час стан здоров'я військовослужбовців стабільний, їм надається подальша кваліфікована медична допомога. За даним фактом ведеться розслідування.
Нагадаємо, головна військова прокуратура розглядає три версії вибуху міномета "Молот" на Рівненському полігоні.
Як повідомляв УНН, міномет "Молот", швидше за все, розірвався через подвійну його підзарядку, в результаті чого загинули троє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а ще дев'ять отримали поранення. Про це сказав заступник міністра оборони України Ігор Павловський під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.