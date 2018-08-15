В Казахстане произошел взрыв на полигоне: есть пострадавшие

В настоящее время состояние здоровья военнослужащих стабильное, им оказывается дальнейшая квалифицированная медицинская помощь. По данному факту ведется расследование.

Напомним, главная военная прокуратура рассматривает три версии произошедшего взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне.



Как сообщал УНН, миномет "Молот", скорее всего, разорвался из-за двойной его подзарядки, в результате чего погибли трое военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, а еще девять были ранены. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.