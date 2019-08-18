У Казахстані стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 стався в неділю в Алма-Атинській області Казахстану. Про це повідомив журналістам офіційний представник комітету з НС МВС республіки Нурсултан Нурахметов, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“18 серпня о 5:07 (за місцевим часом, 2:07 Київ) зареєстровано землетрус, епіцентр якого розташовувався в 145 км на північний схід від міста Алма-Ати на території Казахстану. Енергетичний клас землетрусу — 12,8 . Магнітуда — 5,4”, — сказав він.
Осередок стихії залягав на глибині 5 км. “Відомості про інтенсивність (за шкалою МSК-64): Жаркент — 5 балів, місто Талдикорган — 2-3 бали, селище Сати — 2-3 бали. Станом на 07:00 (4:00 Київ) відомостей про потерпілих і руйнування не надходило”, — уточнив представник МВС.
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У департаментах з НС Алма-Атинській області та міста Жаркента створені оперативні штаби, запущена телефонна гаряча лінія.
Нагадаємо, землетрус силою 4,1 бала стався на території Угорщини.