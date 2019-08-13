У Росії загорівся теплохід "Свята Русь"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Росії під Нижнім Новгородом загорівся теплохід "Свята Русь". Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.
"У Нижньогородській області масштабна пожежа на теплоході "Свята Русь". Площа - 200 квадратів, постраждалих немає. Корабель не експлуатувався і стояв на ремонті в затоні "Сибірський", - йдеться в повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, на місце події виїхала оперативна група ГУ МНС Росії в області, а також пожежно-рятувальні підрозділи.
Як повідомляв УНН, в Росії стався потужний землетрус на тлі великих лісових пожеж.