В России загорелся теплоход "Святая Русь"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В России под Нижним Новгородом загорелся теплоход "Святая Русь". Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передаёт УНН.
"В Нижегородской области масштабный пожар на теплоходе "Святая Русь". Площадь — 200 квадратов, пострадавших нет. Корабль не эксплуатировался и стоял на ремонте в затоне "Сибирский", - говорится в сообщении.
По информации местных СМИ, на место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России в области, а также пожарно-спасательные подразделения.
Как сообщал УНН, в России произошло мощное землетрясение на фоне крупных лесных пожаров.