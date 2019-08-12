Землетрус силою 4,1 бала стався на території Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Угорщині стався землетрус магнітудою 4,1 за шкалою Ріхтера, пише УНН з посиланням на місцеве видання Origo.
Землетрус стався приблизно о 1.30 ночі поблизу містечка Хевеш в східній Угорщині.
У повідомленні вказано, що оскільки магнітуда землетрусу складала 4,1 за шкалою Ріхтера, його змогли відчути люди. Про постраждалих чи пошкодження майна та інфраструктури не повідомляється.
Варто нагадати, що в районі Бозкурт турецької провінції Денізлі на південному заході країни 8 серпня стався землетрус магнітудою 6,5. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані менше двох кілометрів від села Армуталани. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів.