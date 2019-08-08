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Землетрус стався на заході Туреччини

Землетрус стався на заході Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. В районі Бозкурт турецької провінції Денізлі на південному заході країни сьогодні, 8 серпня, стався землетрус магнітудою 6,5. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Daily Sabah.

За даними Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), підземні поштовхи зафіксовані о 14.25 за місцевим часом (збігається з київським), передає агентство Anadolu.

Епіцентр землетрусу знаходився на відстані менше двох кілометрів від села Армуталани. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів.

Про жертви, постраждалих і руйнування в результаті землетрусу не повідомляється.

Як повідомляв УНН, землетрус потужністю 6,4 бала стався в неділю ввечері у японській префектурі Фукусіма.

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