Землетрус стався на заході Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В районі Бозкурт турецької провінції Денізлі на південному заході країни сьогодні, 8 серпня, стався землетрус магнітудою 6,5. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Daily Sabah.
За даними Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), підземні поштовхи зафіксовані о 14.25 за місцевим часом (збігається з київським), передає агентство Anadolu.
Епіцентр землетрусу знаходився на відстані менше двох кілометрів від села Армуталани. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів.
Про жертви, постраждалих і руйнування в результаті землетрусу не повідомляється.
Як повідомляв УНН, землетрус потужністю 6,4 бала стався в неділю ввечері у японській префектурі Фукусіма.