Землетрясение произошло на западе Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В районе Бозкурт турецкой провинции Денизли на юго-западе страны сегодня, 8 августа, произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Daily Sabah.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 14.25 по местному времени (совпадает с киевским), передаёт агентство Anadolu.
Эпицентр землетрясения находился на расстоянии менее двух километров от деревни Армуталаны. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.
О жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается.
Как сообщал УНН, землетрясение мощностью 6,4 балла произошло в воскресенье вечером в японской префектуре Фукусима.