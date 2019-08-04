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В Японії стався потужний землетрус

В Японії стався потужний землетрус

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Землетрус потужністю 6,4 бала стався в неділю ввечері у японській префектурі Фукусіма. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Japan Times.

"Цієї неділі зранку в японській префектурі Фукусіма стався землетрус потужністю 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу, який розпочався близько 7:25 за місцевим часом, знаходився на глибині 45 кілометрів поза берегами Японії", - йдеться в повідомленні.

Поштовхи також були відчутні в Токіо, столиці країни, за 250 кілометрів від епіцентру.

Слід зазначити, що попередження про цунамі оголошено не було.

Інформація про серйозні пошкодження, матеріальні збитки чи людські жертви, відсутня.

Нагадаємо, в Індонезії стався потужний землетрус, одна людина загинула.

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