В Японії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Землетрус потужністю 6,4 бала стався в неділю ввечері у японській префектурі Фукусіма. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Japan Times.
"Цієї неділі зранку в японській префектурі Фукусіма стався землетрус потужністю 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу, який розпочався близько 7:25 за місцевим часом, знаходився на глибині 45 кілометрів поза берегами Японії", - йдеться в повідомленні.
Поштовхи також були відчутні в Токіо, столиці країни, за 250 кілометрів від епіцентру.
Слід зазначити, що попередження про цунамі оголошено не було.
Інформація про серйозні пошкодження, матеріальні збитки чи людські жертви, відсутня.
Нагадаємо, в Індонезії стався потужний землетрус, одна людина загинула.