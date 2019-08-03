В Індонезії стався потужний землетрус, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Щонайменше одна людина загинула і четверо постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,9 біля узбережжя острова Суматра на заході Індонезії. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий новинний портал Detik.
За його даними, причиною смерті став серцевий напад, викликаний шоковим станом, яке спровокував удар стихії.
Як поінформувала поліція, 139 будинків і дві мечеті отримали пошкодження. Більше 1 тисячі чоловік були евакуйовані.
Землетрус магнітудою 6,9 стався на заході Індонезії в п'ятницю. Його епіцентр розташовувався в 261 км на північний захід від міста Тангеранг, де проживають близько 1,3 млн осіб. Осередок залягав на глибині 10 км. Сильні підземні поштовхи відчувалися в тому числі в індонезійській столиці Джакарті, розташованій на острові Ява.
Нагадаємо, біля узбережжя Чилі стався землетрус магнітудою майже 7 балів.