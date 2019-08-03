В Индонезии произошло мощное землетрясение, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный новостной портал Detik.
По его данным, причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный шоковым состоянием, которое спровоцировал удар стихии.
Как проинформировала полиция, 139 домов и две мечети получили повреждения. Более 1 тысячи человек были эвакуированы.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на западе Индонезии в пятницу. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в том числе в индонезийской столице Джакарте, расположенной на острове Ява.
Напомним, у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой почти 7 баллов.