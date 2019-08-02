Біля узбережжя Чилі стався землетрус магнітудою майже 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У четвер біля узбережжя Чилі стався землетрус магнітудою 6,8 бала, передає УНН з посиланням на Reuters.
За даними Геологічної служби США (USGS), спочатку поземні поштовхи оцінили у 6,5 бала, проте потім заявили, що їхня магнітуда - 6,8. Землетрус був зосереджений у 87 милях (140 км) на північний захід від прибережного міста Вальпараїсо в центральній частині Чилі. Воно було дуже дрібним під морським дном.
Водночас, місцева влада заявила, що не було ніяких безпосередніх повідомлень про будь-які збитки.
Ніяких травм, пошкоджень або збоїв в роботі основних служб не надходило, зазначено у заяві Національного управління з надзвичайних ситуацій Чилі.
Крім того, інформаційна служба військово-морського флоту прийшла до висновку, що землетрус не становить небезпеки цунамі.
Нагадаємо, п'ятеро людей загинули і 12 постраждали в результаті двох землетрусів на півночі Філіппін.