В Японии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Землетрясение мощностью 6,4 балла произошло в воскресенье вечером в японской префектуре Фукусима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Japan Times.
"В это воскресенье утром в японской префектуре Фукусима произошло землетрясение мощностью 6,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения, начался около 7:25 по местному времени, находился на глубине 45 километров вне берега Японии", - говорится в сообщении.
Толчки также ощущались в Токио, столице страны, в 250 километрах от эпицентра.
Следует отметить, что предупреждение о цунами объявлено не было.
Информация о серьезных повреждениях, материальный ущерб или человеческие жертвы, отсутствует.
Напомним, в Индонезии произошло мощное землетрясение, один человек погиб.