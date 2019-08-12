Землетрясение силой 4,1 балла произошло на территории Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Венгрии произошло землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера, пишет УНН со ссылкой на местное издание Origo.
Землетрясение произошло примерно в 1.30 ночи близ городка Хевеш в восточной Венгрии.
В сообщении указано, что поскольку магнитуда землетрясения составляла 4,1 по шкале Рихтера, его смогли почувствовать люди. О пострадавших или повреждения имущества и инфраструктуры не сообщается.
Стоит напомнить, что в районе Бозкурт турецкой провинции Денизли на юго-западе страны 8 августа произошел землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии менее двух километров от села Армуталаны. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.