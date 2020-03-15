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У Казахстані на 10 діб заарештували пранкера, що зображав хворого на коронавірус у метро

У Казахстані на 10 діб заарештували пранкера, що зображав хворого на коронавірус у метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Правоохоронні органи Казахстану піддали адміністративному арешту на 10 діб пранкера, що зображав хворого на коронавірус та кашляв у метро Алма-Ати, а потім розмістив відео про це в Instagram, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр департаменту поліції міста Алма-Ати.

“У ході моніторингу соціальних мереж виявлено факт дрібного хуліганства з боку 23-річного жителя Алма-Ати, який, імітуючи безперервний кашель, лякав пасажирів метрополітену”, — йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали пранкера, його притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. “Рішенням спеціалізованого міжрайонного адміністративного суду міста Алма-Ати він був підданий адміністративному арешту строком на 10 діб”, — інформував офіційний представник департаменту поліції міста Алма-Ати Салтанат Азірбек. Перед початком судового процесу затриманий публічно приніс вибачення громадянам.

У Казахстані про перший випадок зараження коронавірусом оголосили 13 березня. На даний момент з шести заражених четверо знаходяться в інфекційних стаціонарах в Алма-Аті та двоє — в Нур-Султані.

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