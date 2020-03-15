В Казахстане на 10 суток арестовали пранкера, изображавшего больного коронавирусом в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Правоохранительные органы Казахстана подвергли административному аресту на 10 суток пранкера, изображавшего больного коронавирусом и кашляющего в метро Алма-Аты, а затем разместившего видео об этом в Instagram, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр департамента полиции города Алма-Аты.
“В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт мелкого хулиганства со стороны 23-летнего жителя Алма-Аты, который, имитируя непрерывный кашель, пугал пассажиров метрополитена”, — говорится в сообщении.
Полицейские задержали пранкера, его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. “Решением специализированного межрайонного административного суда города Алма-Аты он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток”, — информировал официальный представитель департамента полиции города Алма-Аты Салтанат Азирбек. Перед началом судебного процесса задержанный публично принес извинения гражданам.
В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент из шести зараженных четверо находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое — в Нур-Султане.