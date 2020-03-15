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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103682 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106311 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108276 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106989 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116351 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101607 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105891 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106763 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131666 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130496 просмотра

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В Казахстане на 10 суток арестовали пранкера, изображавшего больного коронавирусом в метро

В Казахстане на 10 суток арестовали пранкера, изображавшего больного коронавирусом в метро

Киев  •  УНН

 • 14516 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Правоохранительные органы Казахстана подвергли административному аресту на 10 суток пранкера, изображавшего больного коронавирусом и кашляющего в метро Алма-Аты, а затем разместившего видео об этом в Instagram, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр департамента полиции города Алма-Аты.

“В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт мелкого хулиганства со стороны 23-летнего жителя Алма-Аты, который, имитируя непрерывный кашель, пугал пассажиров метрополитена”, — говорится в сообщении.

Полицейские задержали пранкера, его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. “Решением специализированного межрайонного административного суда города Алма-Аты он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток”, — информировал официальный представитель департамента полиции города Алма-Аты Салтанат Азирбек. Перед началом судебного процесса задержанный публично принес извинения гражданам.

В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент из шести зараженных четверо находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое — в Нур-Султане.

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