У Карпатах висока лавинна небезпека через снігопад
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Через снігопад і хуртовини у вівторок, 12 березня, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримається висока снiголавинна небезпека (4 рiвень). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 12 березня, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримається висока снiголавинна небезпека (4 рiвень); в захiдних та центральних районах Закарпатської області − значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, на частині України у вівторок, 12 березня, очікується сніг з дощем, температура повітря вдень — до 7 градусів тепла, на Закарпатті — до 10.