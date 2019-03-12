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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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Сьогодні по Україні сніг та дощ

Сьогодні по Україні сніг та дощ

Київ • УНН

 • 10068 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. На частині України у вівторок, 12 березня, очікується сніг з дощем, температура повітря вдень - до 7 градусів тепла, на Закарпатті - до 10. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"12 березня у західних, вдень і в північних областях невеликий сніг з дощем, у південній частині, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях помірний мокрий сніг та дощ, вдень у Криму та Приазов'ї значні опади; на решті території без істотних опадів", - повідомили синоптики.

Вітер північно-західний, у південній та східній частинах з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10°.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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