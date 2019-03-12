Сегодня по Украине снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На части Украины во вторник, 12 марта, ожидается снег с дождем, температура воздуха днем - до 7 градусов тепла, на Закарпатье - до 10. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"12 марта в западных, днем и в северных областях небольшой снег с дождем, в южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях умеренный мокрый снег и дождь, днем в Крыму и Приазовье значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков", - сообщили синоптики.
Ветер северо-западный, в южной и восточной частях с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура днем 2-7° тепла, на Закарпатье до 10°.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.