Сегодня по Украине снег и дождь

"12 марта в западных, днем и в северных областях небольшой снег с дождем, в южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях умеренный мокрый снег и дождь, днем в Крыму и Приазовье значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков", - сообщили синоптики.

Ветер северо-западный, в южной и восточной частях с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем 2-7° тепла, на Закарпатье до 10°.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.