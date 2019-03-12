В Карпатах высокая лавинная опасность из-за снегопада

"По данным Укргидрометцентра, 12 марта, в связи со снегопадом и метелями, на высокгорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится высокая снеголавинна опасность (4 уровень) в западных и центральных районах Закарпатской области - значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Напомним, на части Украины во вторник, 12 марта, ожидается снег с дождем, температура воздуха днем - до 7 градусов тепла, на Закарпатье - до 10.



