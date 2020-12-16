У Канаді за згвалтування і торгівлю людьми затримали 79-річного мільярдера
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Канаді затримали 79-річного магната у світі моди Пітера Найгарда, якого звинувачують у десятках злочинів. Протягом 25 років він ґвалтував і експлуатував жінок, у тому числі і неповнолітніх. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"79-річний фінсько-канадський мільярдер Пітер Найгард був затриманий у Канаді за запитом США, де його звинувачують у домаганнях і торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Відповідна інформація з'явилася у вівторок, 15 грудня, на сайті Міністерства юстиції США. Його жертвами могли стати десятки людей, а злочини скоювалися у США, Канаді і на Багамських островах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом 25 років, з 1995 по 2020 роки, Найгард використовував ресурси своєї компанії Nygard Group для сексуальної експлуатації жінок, у тому числі які не досягли повноліття, йдеться в обвинувальному висновку.
"Найгард обирав дівчат з неблагополучних сімей, контролював їх за допомогою погроз і фальшивих кар'єрних обіцянок, а також обмежував їх у можливості переміщення. Крім того, його звинувачують у зґвалтуванні своїх жертв і примусу до вживання наркотиків", - додали у ЗМІ.
Вказується, що народжений у Гельсінкі Найгард заснував у Канаді компанію з виробництва спортивного одягу у 1967 році, а вже у 1978 році вона вийшла на американський ринок. У 2020 році компанія фактично припинила існування через звинувачення Найгарда у зґвалтуваннях, сам він був визнаний банкрутом.
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