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Ілон Маск обігнав у списку мільярдерів Білла Гейтса

Ілон Маск обігнав у списку мільярдерів Білла Гейтса

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Американський бізнесмен Ілон Маск заробив за день 7,2 млрд доларів і став другим у списку найбагатших людей у світі - після власника Amazon Джеффа Безоса. Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує УНН.

"Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск у понеділок, 23 листопада (24 листопада за київським часом), обігнав засновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg. Таким чином, Маск став другим найбагатшою людиною у світі - після власника Amazon Джеффа Безоса", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зростання курсу акцій Tesla на 6,5% призвело до того, що статки Маска за один день збільшилися на 7,2 млрд - до 127,9 млрд доларів. З початку року доходи підприємця зросли на 100,3 млрд доларів.

Статки Білла Гейтса Bloomberg оцінює у 127,7 млрд доларів. Як зазначає dpa, ця цифра була б значно вищою, якби Гейтс не витрачав велику кількість грошей на благодійність.

"Лідер списку мільярдерів Джефф Безос має статки у 182 млрд доларів. Ілон Маск, як і Безос, - великий акціонер власної компанії і тому виграє, насамперед, від зростання своїх акцій на біржі. Так, акції Tesla за останні 12 місяців зросли на 675%. Біржова вартість концерну Tesla становить майже 500 млрд доларів. І тому, незважаючи на відносно низькі виробничі показники і скромний прибуток, Tesla зараз - найбільш котируваний світовий автовиробник", - резюмували у ЗМІ.

Як повідомлялося раніше в УНН, Маск обійшов Цукерберга та посів третє місце у рейтингу багатіїв.

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