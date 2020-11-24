Илон Маск обогнал в списке миллиардеров Билла Гейтса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Американский бизнесмен Илон Маск заработал за день 7,2 млрд долларов и стал вторым в списке самых богатых людей в мире - после владельца Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.
"Генеральный директор компании Tesla Илон Маск в понедельник, 23 ноября (24 ноября по киевскому времени), обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Таким образом Маск стал вторым самым богатым человеком в мире - после владельца Amazon Джеффа Безоса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рост курса акций Tesla на 6,5% привел к тому, что состояние Маска за один день увеличились на 7,2 млрд - до 127,9 млрд долларов. С начала года доходы предпринимателя выросли на 100,3 млрд долларов.
Состояние Билла Гейтса Bloomberg оценивает в 127,7 млрд долларов. Как отмечает dpa, эта цифра была бы значительно выше, если бы Гейтс не тратил большое количество денег на благотворительность.
"Лидер списка миллиардеров Джефф Безос имеет состояние в 182 млрд долларов. Маск, как и Безос, - крупный акционер собственной компании и поэтому выигрывает прежде всего от роста своих акций на бирже. Так, акции Tesla за последние 12 месяцев выросли на 67,5%. Биржевая стоимость концерна Tesla составляет почти 500 млрд долларов. И поэтому, несмотря на относительно низкие производственные показатели и скромную прибыль, Tesla сейчас - наиболее котируемый мировой автопроизводитель", - резюмировали в СМИ.
Как сообщалось ранее в УНН, Маск обошел Цукерберга и занял третье место в рейтинге богачей.