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В Канаде за изнасилования и торговлю людьми задержали 79-летнего миллиардера

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Канаде задержали 79-летнего магната в мире моды Питера Найгарда, которого обвиняют в десятках преступлений. В течение 25 лет он насиловал и эксплуатировал женщин, в том числе и несовершеннолетних. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

В Канаде за изнасилования и торговлю людьми задержали 79-летнего миллиардера

"79-летний финско-канадский миллиардер Питер Найгард был задержан в Канаде по запросу США, где его обвиняют в домогательствах и торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Соответствующая информация появилась во вторник, 15 декабря, на сайте Министерства юстиции США. Его жертвами могли стать десятки людей, а преступления совершались в США, Канаде и на Багамских островах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 25 лет, с 1995 по 2020 годы, Найгард использовал ресурсы своей компании Nygard Group для сексуальной эксплуатации женщин, в том числе не достигших совершеннолетия, говорится в обвинительном заключении.

"Найгард выбирал девушек из неблагополучных семей, контролировал их с помощью угроз и фальшивых карьерных обещаний, а также ограничивал их в возможности перемещения. Кроме того, его обвиняют в изнасиловании своих жертв и принуждению к употреблению наркотиков", - добавили в СМИ.

Указывается, что рожденный в Хельсинки Найгард основал в Канаде компанию по производству спортивной одежды в 1967 году, а уже в 1978 году она вышла на американский рынок. В 2020 году компания фактически прекратила существование из-за обвинений Найгарда в изнасилованиях, сам он был признан банкротом.

Как сообщалось ранее в УНН, Маск обогнал в списке миллиардеров Билла Гейтса.

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