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У Канаді впав літак, загинули три людини

У Канаді впав літак, загинули три людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Жертвами катастрофи невеликого літака, який розбився в канадській провінції Британська Колумбія, стали три людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CTV.

У вівторок ввечері на острові Габріола, який знаходиться приблизно в 15 км від міста Нанаймо, в важкодоступній місцевості впав літак.

На місці події спалахнула сильна пожежа. Встановлено, що на борту двомоторного Piper Aerostar перебували три людини. Всі вони загинули.

Літак прямував з міста Фресно (американський штат Каліфорнія) в Нанаймо. Причини катастрофи встановлюються.

Нагадаємо, в авіакатастрофі у Канаді загинула сім'я з трьома дітьми.

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