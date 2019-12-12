У Канаді впав літак, загинули три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Жертвами катастрофи невеликого літака, який розбився в канадській провінції Британська Колумбія, стали три людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CTV.
У вівторок ввечері на острові Габріола, який знаходиться приблизно в 15 км від міста Нанаймо, в важкодоступній місцевості впав літак.
На місці події спалахнула сильна пожежа. Встановлено, що на борту двомоторного Piper Aerostar перебували три людини. Всі вони загинули.
Літак прямував з міста Фресно (американський штат Каліфорнія) в Нанаймо. Причини катастрофи встановлюються.
Нагадаємо, в авіакатастрофі у Канаді загинула сім'я з трьома дітьми.