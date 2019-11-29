В авіакатастрофі у Канаді загинула сім'я з трьома дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сім людей загинули в результаті катастрофи невеликого літака у Кінгстоні, що в провінції Онтаріо в центральній частині Канади. Про це повідомляє місцева поліція, передає УНН.
"Поліція може підтвердити, що сім осіб на цьому літаку загинули в результаті трагедії", - йдеться у повідомленні поліції.
Як зазначено, авіакатастрофа сталася 27 листопада приблизно о 17:20 за місцевим часом.
Як уточнює канадський телеканал Global News з посиланням на дані поліції, серед загиблих було троє неповнолітніх.
За даними телеканалу, серед жертв сім'я Отабека Облокулова - загинув він, його дружина Заміра і троє їхніх дітей - одному було від чотирьох до п'яти років, другому - вісім, третьому сину - 15 років.
Як зазначено, Облокулов працював на будівництві і був членом узбецької громади у Техасі.
Нагадаємо, у жовтні літак зі школярами потрапив у авіакатастрофу на Алясці.