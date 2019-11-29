В авиакатастрофе в Канаде погибла семья с тремя детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Семь человек погибли в результате катастрофы небольшого самолета в Кингстоне, что в провинции Онтарио в центральной части Канады. Об этом сообщает местная полиция, передает УНН.
"Полиция может подтвердить, что семь человек на этом самолете погибли в результате трагедии", - говорится в сообщении полиции.
Как указано, авиакатастрофа произошла 27 ноября примерно в 17:20 по местному времени.
Как уточняет канадский телеканал Global News со ссылкой на данные полиции, среди погибших было трое несовершеннолетних.
По данным телеканала, среди жертв семья Отабека Облокулова - погиб он, его жена Замира и трое их детей - одному было от четырех до пяти лет, второму - восемь, третьему сыну - 15 лет.
Как указано, Облокулов работал на стройке и был членом узбекской общины в Техасе.
Напомним, в октябре самолет со школьниками попал в авиакатастрофу на Аляске.